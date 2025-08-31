На Херсонщине в результате массированного обстрела погиб мужчина, нанесены многочисленные повреждения
Киев • УНН
В результате массированного обстрела Херсонщины погиб 74-летний мужчина, еще восемь человек получили ранения, среди них трое правоохранителей. Повреждены частные дома, гараж и автомобили.
российская армия массированно обстреляла Херсонскую область. В результате один человек погиб, восемь получили ранения, среди них трое правоохранителей, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Детали
В результате обстрелов повреждены многочисленные объекты: частные дома, гаражное помещение, автомобили. Днем оккупанты обстреляли из артиллерии парковую зону в Центральном районе Херсона. В результате атаки погиб 74-летний мужчина, находившийся на улице
Утром в Дудчанах российские захватчики атаковали FPV-дроном дом местного жителя. Пострадал 61-летний владелец дома.
В Надднепрянском в результате атаки ударного беспилотника пострадали трое полицейских.
Дополнение
российские войска 33 раза обстреляли Донецкую область, причинив гибель двух человек и ранения. Повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких населенных пунктах.
Армия РФ совершила 100 обстрелов 36 населенных пунктов Сумщины, ранен один человек. В Черниговской области зафиксировано 57 обстрелов 24 населенных пунктов, повреждены фермерское хозяйство и админздание.