Ворог завдає ударів по Сумщині і Чернгівщині: є руйнування та постраждалі
Київ • УНН
Російські війська здійснили 100 обстрілів 36 населених пунктів Сумщини, поранено одну людину. На Чернігівщині зафіксовано 57 обстрілів 24 населених пунктів, пошкоджено фермерське господарство та адмінбудівлю.
У зоні відповідальності ОК "Північ", зокрема у Чернігівській та Сумській областях, російські загарбники тероризують цивільне населення. Вони знищують житло, цивільну та критичну інфраструктуру, пише УНН з посиланням на ОК "Північ".
Деталі
У Сумській області зранку 30 серпня до ранку 31 серпня російські окупанти здійснили 100 обстрілів по 36 населених пунктах області. Постраждала одна людина.У Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок. У Путивльській громаді - приватні житлові будинки, автомобіль.
- у Шосткинській громаді постраждав об’єкт цивільної інфраструктури;
- на Чернігівщині сталося 57 обстрілів, було чутно 112 вибухів.
Ворог обстріляв 24 населені пункти. У селі Семенівської громади FPV-дрони атакували фермерське господарство, горіла будівля для зберігання зерна.
Двічі ворог атакував обʼєкти у Ніжинському районі, є пошкодження адмінбудівлі в одній із громад. У селі Корюківського району після влучання безпілотника (ймовірно, типу "Молнія") горіла суха трава.
Доповнення
російські війська здійснили майже 400 атак по Запорізькій області, призвівши до загибелі однієї людини та поранення 37. Пошкоджено 382 об'єкти інфраструктури та житлового фонду.
У Дудчанах на Херсонщині 61-річний чоловік постраждав від ворожого удару з дрона. Він отримав вибухову, черепно-мозкову травми та уламкові поранення.