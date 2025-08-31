$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 16404 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 42245 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 68341 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 83901 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 101312 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 250325 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 108766 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84601 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98673 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 316555 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ворог завдає ударів по Сумщині і Чернгівщині: є руйнування та постраждалі

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Російські війська здійснили 100 обстрілів 36 населених пунктів Сумщини, поранено одну людину. На Чернігівщині зафіксовано 57 обстрілів 24 населених пунктів, пошкоджено фермерське господарство та адмінбудівлю.

Ворог завдає ударів по Сумщині і Чернгівщині: є руйнування та постраждалі

У зоні відповідальності ОК "Північ", зокрема у Чернігівській та Сумській областях, російські загарбники тероризують цивільне населення. Вони знищують житло, цивільну та критичну інфраструктуру, пише УНН з посиланням на ОК "Північ".

Деталі

У Сумській області зранку 30 серпня до ранку 31 серпня російські окупанти здійснили 100 обстрілів по 36 населених пунктах області. Постраждала одна людина.У Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок. У Путивльській громаді - приватні житлові будинки, автомобіль.

  • у Шосткинській громаді постраждав об’єкт цивільної інфраструктури;
    • на Чернігівщині сталося 57 обстрілів, було чутно 112 вибухів.

      Ворог обстріляв 24 населені пункти. У селі Семенівської громади FPV-дрони атакували фермерське господарство, горіла будівля для зберігання зерна.

      Двічі ворог атакував обʼєкти у Ніжинському районі, є пошкодження адмінбудівлі в одній із громад. У селі Корюківського району після влучання безпілотника (ймовірно, типу "Молнія") горіла суха трава.

      Доповнення

      російські війська здійснили майже 400 атак по Запорізькій області, призвівши до загибелі однієї людини та поранення 37. Пошкоджено 382 об'єкти інфраструктури та житлового фонду.

      У Дудчанах на Херсонщині 61-річний чоловік постраждав від ворожого удару з дрона. Він отримав вибухову, черепно-мозкову травми та уламкові поранення.

      Павло Зінченко

      СуспільствоВійна в Україні
      Сумська область
      Запорізька область
      Чернігівська область
      Херсонська область