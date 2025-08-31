$41.260.00
Ексклюзив
16:05 • 10506 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 27819 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 57956 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 73224 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 92238 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 246559 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 105230 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83604 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97775 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 310810 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Дрон атакував Херсонщину: чоловік у лікарні з важкими травмами - ОВА

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Дудчанах на Херсонщині 61-річний чоловік постраждав від ворожого удару з дрона. Він отримав вибухову, черепно-мозкову травми та уламкові поранення.

Дрон атакував Херсонщину: чоловік у лікарні з важкими травмами - ОВА

Сьогодні вдень у Дудчанах на Херсонщині внаслідок ворожого удару з дрона постраждав 61-річний місцевий житель. Про це пише УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

Деталі

Чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення тулуба та рук. Нині він перебуває у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці та рятувальні служби продовжують працювати на місці та документують наслідки атаки. 

Доповнення

За даними поліції Херсонщини, минулої доби ворог бив по мирних населених пунктах з артилерії, мінометів та БпЛА. Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула та сім поранено, троє поліцейських постраждали через підрив на міні. 

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували один із медичних закладів у Дніпровському районі Херсона, застосувавши шість дронів-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено будівлю та цивільний транспорт.

Російський дрон атакував авто на Херсонщині: постраждали чоловік та вагітна жінка29.08.25, 12:55 • 2604 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Херсонська область
Херсон