Дрон атакував Херсонщину: чоловік у лікарні з важкими травмами - ОВА
Київ • УНН
У Дудчанах на Херсонщині 61-річний чоловік постраждав від ворожого удару з дрона. Він отримав вибухову, черепно-мозкову травми та уламкові поранення.
Сьогодні вдень у Дудчанах на Херсонщині внаслідок ворожого удару з дрона постраждав 61-річний місцевий житель. Про це пише УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
Деталі
Чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення тулуба та рук. Нині він перебуває у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
Правоохоронці та рятувальні служби продовжують працювати на місці та документують наслідки атаки.
Доповнення
За даними поліції Херсонщини, минулої доби ворог бив по мирних населених пунктах з артилерії, мінометів та БпЛА. Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула та сім поранено, троє поліцейських постраждали через підрив на міні.
Нагадаємо
У ніч проти 28 серпня російські війська атакували один із медичних закладів у Дніпровському районі Херсона, застосувавши шість дронів-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено будівлю та цивільний транспорт.
