Ексклюзив
08:48 • 3842 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 17696 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 18890 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 27786 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 52012 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 58230 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 133304 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69130 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78170 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113436 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Російський дрон атакував авто на Херсонщині: постраждали чоловік та вагітна жінка

Київ • УНН

 • 406 перегляди

На Херсонщині російські військові атакували цивільне авто дроном. Постраждали вагітна 22-річна дівчина та 33-річний чоловік.

Російський дрон атакував авто на Херсонщині: постраждали чоловік та вагітна жінка

У Херсонській області російські війська дроном атакували автомобіль на трасі, постраждали чоловік та вагітна жінка, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

російські військові атакували з дрона цивільну автівку на трасі неподалік села Осокорівка. Постраждала вагітна дівчина та чоловік. До лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33 тижні вагітності. Вона дістала вибухову травму та поранення шиї. Стан – стабільний, загрози для її дитини немає

- написав Прокудін.

33-річному чоловіку, в якого діагностували вибухову травму, контузію та забій шиї, за словами голови ОВА, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Раніше сьогодні Прокудін повідомив про загиблого внаслідок ранкової атаки рф. "Близько девʼятої ранку російські загарбники атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапив 66-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям", - вказав голова ОВА.

Доповнення

Минулої доби на Херсонщині внаслідок ворожих атак, за даними Прокудіна, 2 людини загинули, ще 9 - дістали поранення. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків, Пункт Незламності.

Зокрема, за даними поліції Херсонщини, минулої доби вдень російські військові били з артилерії по Дніпровському району Херсона, основні удари прийшлися по території лікарні. Біля медзакладу тяжкі поранення отримала 25-річна жінка, яка згодом померла у лікарні. Також постраждав 69-річний працівник медзакладу, він дістав уламкове поранення стегна. Вночі артобстріли житлових кварталів поновилися, постраждали 72-річний чоловік та 63-річна жінка.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Херсонська область