Російський дрон атакував авто на Херсонщині: постраждали чоловік та вагітна жінка
Київ • УНН
На Херсонщині російські військові атакували цивільне авто дроном. Постраждали вагітна 22-річна дівчина та 33-річний чоловік.
У Херсонській області російські війська дроном атакували автомобіль на трасі, постраждали чоловік та вагітна жінка, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
російські військові атакували з дрона цивільну автівку на трасі неподалік села Осокорівка. Постраждала вагітна дівчина та чоловік. До лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33 тижні вагітності. Вона дістала вибухову травму та поранення шиї. Стан – стабільний, загрози для її дитини немає
33-річному чоловіку, в якого діагностували вибухову травму, контузію та забій шиї, за словами голови ОВА, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
Раніше сьогодні Прокудін повідомив про загиблого внаслідок ранкової атаки рф. "Близько девʼятої ранку російські загарбники атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапив 66-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям", - вказав голова ОВА.
Доповнення
Минулої доби на Херсонщині внаслідок ворожих атак, за даними Прокудіна, 2 людини загинули, ще 9 - дістали поранення. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків, Пункт Незламності.
Зокрема, за даними поліції Херсонщини, минулої доби вдень російські військові били з артилерії по Дніпровському району Херсона, основні удари прийшлися по території лікарні. Біля медзакладу тяжкі поранення отримала 25-річна жінка, яка згодом померла у лікарні. Також постраждав 69-річний працівник медзакладу, він дістав уламкове поранення стегна. Вночі артобстріли житлових кварталів поновилися, постраждали 72-річний чоловік та 63-річна жінка.