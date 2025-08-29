Российский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области: пострадали мужчина и беременная женщина
Киев • УНН
В Херсонской области российские военные атаковали гражданский автомобиль дроном. Пострадали беременная 22-летняя девушка и 33-летний мужчина.
В Херсонской области российские войска дроном атаковали автомобиль на трассе, пострадали мужчина и беременная женщина, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
российские военные атаковали с дрона гражданский автомобиль на трассе недалеко от села Осокоровка. Пострадала беременная девушка и мужчина. В больницу доставили 22-летнюю местную жительницу, которая находится на 33 неделе беременности. Она получила взрывную травму и ранение шеи. Состояние – стабильное, угрозы для ее ребенка нет
33-летнему мужчине, у которого диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб шеи, по словам главы ОВА, оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Ранее сегодня Прокудин сообщил о погибшем в результате утренней атаки рф. "Около девяти утра российские захватчики атаковали с БпЛА Днепровский район Херсона. Под вражеский удар попал 66-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью", - указал глава ОВА.
Дополнение
За прошедшие сутки на Херсонщине в результате вражеских атак, по данным Прокудина, 2 человека погибли, еще 9 - получили ранения. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 7 частных домов, Пункт Несокрушимости.
В частности, по данным полиции Херсонщины, за прошедшие сутки днем российские военные били из артиллерии по Днепровскому району Херсона, основные удары пришлись по территории больницы. Возле медучреждения тяжелые ранения получила 25-летняя женщина, которая впоследствии умерла в больнице. Также пострадал 69-летний работник медучреждения, он получил осколочное ранение бедра. Ночью артобстрелы жилых кварталов возобновились, пострадали 72-летний мужчина и 63-летняя женщина.