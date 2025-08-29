Российский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области: пострадали мужчина и беременная женщина

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
08:48 • 4602 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 18563 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 19547 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 28831 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 52997 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 58525 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 133967 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69220 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78228 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113511 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4м/с
31%
752мм
Популярные новости
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина29 августа, 00:54 • 22741 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана29 августа, 01:44 • 20843 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды29 августа, 03:05 • 21156 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе29 августа, 04:11 • 18429 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией04:31 • 13669 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 28832 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 53000 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 70641 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 133968 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 208804 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 134270 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 164277 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 166320 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 155614 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 186025 просмотра
Актуальное
Хранитель
ЧатГПТ
Ракетная система С-400
Холм
СВИФТ

Российский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области: пострадали мужчина и беременная женщина

Киев • УНН

 • 648 просмотра

В Херсонской области российские военные атаковали гражданский автомобиль дроном. Пострадали беременная 22-летняя девушка и 33-летний мужчина.

Российский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области: пострадали мужчина и беременная женщина

В Херсонской области российские войска дроном атаковали автомобиль на трассе, пострадали мужчина и беременная женщина, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

российские военные атаковали с дрона гражданский автомобиль на трассе недалеко от села Осокоровка. Пострадала беременная девушка и мужчина. В больницу доставили 22-летнюю местную жительницу, которая находится на 33 неделе беременности. Она получила взрывную травму и ранение шеи. Состояние – стабильное, угрозы для ее ребенка нет

- написал Прокудин.

33-летнему мужчине, у которого диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб шеи, по словам главы ОВА, оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сегодня Прокудин сообщил о погибшем в результате утренней атаки рф. "Около девяти утра российские захватчики атаковали с БпЛА Днепровский район Херсона. Под вражеский удар попал 66-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью", - указал глава ОВА.

Дополнение

За прошедшие сутки на Херсонщине в результате вражеских атак, по данным Прокудина, 2 человека погибли, еще 9 - получили ранения. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 7 частных домов, Пункт Несокрушимости.

В частности, по данным полиции Херсонщины, за прошедшие сутки днем российские военные били из артиллерии по Днепровскому району Херсона, основные удары пришлись по территории больницы. Возле медучреждения тяжелые ранения получила 25-летняя женщина, которая впоследствии умерла в больнице. Также пострадал 69-летний работник медучреждения, он получил осколочное ранение бедра. Ночью артобстрелы жилых кварталов возобновились, пострадали 72-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Херсонская область