Дрон атаковал Херсонщину: мужчина в больнице с тяжелыми травмами - ОВА
Киев • УНН
В Дудчанах на Херсонщине 61-летний мужчина пострадал от вражеского удара с дрона. Он получил взрывную, черепно-мозговую травмы и осколочные ранения.
Сегодня днем в Дудчанах Херсонской области в результате вражеского удара с дрона пострадал 61-летний местный житель. Об этом пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
Мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения туловища и рук. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Правоохранители и спасательные службы продолжают работать на месте и документируют последствия атаки.
Дополнение
По данным полиции Херсонщины, за прошедшие сутки враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии, минометов и БпЛА. В результате российских обстрелов один человек погиб и семь ранены, трое полицейских пострадали из-за подрыва на мине.
Напомним
В ночь на 28 августа российские войска атаковали одно из медицинских учреждений в Днепровском районе Херсона, применив шесть дронов-камикадзе. В результате удара повреждено здание и гражданский транспорт.
Российский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области: пострадали мужчина и беременная женщина29.08.25, 12:55 • 2604 просмотра