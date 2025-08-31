Дрон атаковал Херсонщину: мужчина в больнице с тяжелыми травмами - ОВА

$41.260.00
16:05 • 10510 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 27827 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 57963 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 73229 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 92242 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 246566 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 105233 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83604 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97775 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 310811 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Убийство бывшего председателя ВР Парубия: стрелок произвел 4 выстрела в грудь30 августа, 12:27 • 10643 просмотра
В 2014 году Парубий попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО - нардеп Величкович30 августа, 12:58 • 6382 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники30 августа, 13:31 • 14296 просмотра
Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в TelegramVideo30 августа, 15:06 • 5354 просмотра
Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия30 августа, 15:19 • 5082 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 85922 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 214277 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 218370 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 310811 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 260770 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Гройсман
Нарендра Моди
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 102887 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 235461 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 259011 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 256293 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 236667 просмотра
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Дрон атаковал Херсонщину: мужчина в больнице с тяжелыми травмами - ОВА

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Дудчанах на Херсонщине 61-летний мужчина пострадал от вражеского удара с дрона. Он получил взрывную, черепно-мозговую травмы и осколочные ранения.

Дрон атаковал Херсонщину: мужчина в больнице с тяжелыми травмами - ОВА

Сегодня днем в Дудчанах Херсонской области в результате вражеского удара с дрона пострадал 61-летний местный житель. Об этом пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

Мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения туловища и рук. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители и спасательные службы продолжают работать на месте и документируют последствия атаки. 

Дополнение

По данным полиции Херсонщины, за прошедшие сутки враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии, минометов и БпЛА. В результате российских обстрелов один человек погиб и семь ранены, трое полицейских пострадали из-за подрыва на мине. 

Напомним

В ночь на 28 августа российские войска атаковали одно из медицинских учреждений в Днепровском районе Херсона, применив шесть дронов-камикадзе. В результате удара повреждено здание и гражданский транспорт.

Российский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области: пострадали мужчина и беременная женщина29.08.25, 12:55 • 2604 просмотра

Вероника Марченко

Херсонская область
Херсон