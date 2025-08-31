$41.260.00
Враг наносит удары по Сумщине и Черниговщине: есть разрушения и пострадавшие

Киев

 • 10 просмотра

Российские войска совершили 100 обстрелов 36 населенных пунктов Сумщины, ранен один человек. На Черниговщине зафиксировано 57 обстрелов 24 населенных пунктов, повреждено фермерское хозяйство и админздание.

Враг наносит удары по Сумщине и Черниговщине: есть разрушения и пострадавшие

В зоне ответственности ОК "Север", в частности в Черниговской и Сумской областях, российские захватчики терроризируют гражданское население. Они уничтожают жилье, гражданскую и критическую инфраструктуру, пишет УНН со ссылкой на ОК "Север".

Детали

В Сумской области с утра 30 августа до утра 31 августа российские оккупанты совершили 100 обстрелов по 36 населенным пунктам области. Пострадал один человек. В Дружбовской общине поврежден частный жилой дом. В Путивльской общине - частные жилые дома, автомобиль.

  • в Шосткинской общине пострадал объект гражданской инфраструктуры;
    • на Черниговщине произошло 57 обстрелов, было слышно 112 взрывов.

      Враг обстрелял 24 населенных пункта.  В селе Семеновской общины FPV-дроны атаковали фермерское хозяйство, горело здание для хранения зерна.

      Дважды враг атаковал объекты в Нежинском районе, есть повреждения админздания в одной из общин. В селе Корюковского района после попадания беспилотника (вероятно, типа "Молния") горела сухая трава.

      Дополнение

      российские войска совершили почти 400 атак по Запорожской области, что привело к гибели одного человека и ранению 37. Повреждено 382 объекта инфраструктуры и жилого фонда.

      В Дудчанах на Херсонщине 61-летний мужчина пострадал от вражеского удара с дрона. Он получил взрывную, черепно-мозговую травмы и осколочные ранения.

      Павел Зинченко

      Сумская область
      Запорожская область
      Черниговская область
      Херсонская область