Враг наносит удары по Сумщине и Черниговщине: есть разрушения и пострадавшие
Киев • УНН
Российские войска совершили 100 обстрелов 36 населенных пунктов Сумщины, ранен один человек. На Черниговщине зафиксировано 57 обстрелов 24 населенных пунктов, повреждено фермерское хозяйство и админздание.
В зоне ответственности ОК "Север", в частности в Черниговской и Сумской областях, российские захватчики терроризируют гражданское население. Они уничтожают жилье, гражданскую и критическую инфраструктуру, пишет УНН со ссылкой на ОК "Север".
Детали
В Сумской области с утра 30 августа до утра 31 августа российские оккупанты совершили 100 обстрелов по 36 населенным пунктам области. Пострадал один человек. В Дружбовской общине поврежден частный жилой дом. В Путивльской общине - частные жилые дома, автомобиль.
- в Шосткинской общине пострадал объект гражданской инфраструктуры;
- на Черниговщине произошло 57 обстрелов, было слышно 112 взрывов.
Враг обстрелял 24 населенных пункта. В селе Семеновской общины FPV-дроны атаковали фермерское хозяйство, горело здание для хранения зерна.
Дважды враг атаковал объекты в Нежинском районе, есть повреждения админздания в одной из общин. В селе Корюковского района после попадания беспилотника (вероятно, типа "Молния") горела сухая трава.
Дополнение
российские войска совершили почти 400 атак по Запорожской области, что привело к гибели одного человека и ранению 37. Повреждено 382 объекта инфраструктуры и жилого фонда.
В Дудчанах на Херсонщине 61-летний мужчина пострадал от вражеского удара с дрона. Он получил взрывную, черепно-мозговую травмы и осколочные ранения.