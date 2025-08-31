Окупанти атакували Запоріжжя та область: одна людина загинула та десятки поранених - ОВА

До 34 збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки росії на Запоріжжя

До 34 збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки росії на Запоріжжя 30 серпня, 20:05 • 4030 перегляди

У ЄС розглядають зміну процесу ухвалення рішень для обходу постійних вето Угорщини

У ЄС розглядають зміну процесу ухвалення рішень для обходу постійних вето Угорщини 30 серпня, 21:25 • 5662 перегляди

Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ

Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ 30 серпня, 23:20 • 6054 перегляди