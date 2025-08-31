Окупанти атакували Запоріжжя та область: одна людина загинула та десятки поранених - ОВА

$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 14812 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 38665 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 65801 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 81231 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 99100 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 249397 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 107861 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84341 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98414 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 315040 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
До 34 збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки росії на Запоріжжя 30 серпня, 20:05 • 4030 перегляди
У ЄС розглядають зміну процесу ухвалення рішень для обходу постійних вето Угорщини 30 серпня, 21:25 • 5662 перегляди
Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ30 серпня, 23:20 • 6054 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним23:45 • 7498 перегляди
Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян00:31 • 2980 перегляди
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рфPhoto00:56 • 5488 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International02:29 • 4860 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 90568 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 219219 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 222636 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 315037 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 264375 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 104666 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 237459 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 260942 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 258139 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 238415 перегляди
Окупанти атакували Запоріжжя та область: одна людина загинула та десятки поранених - ОВА

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Російські війська здійснили майже 400 атак по Запорізькій області, призвівши до загибелі однієї людини та поранення 37. Пошкоджено 382 об'єкти інфраструктури та житлового фонду.

Окупанти атакували Запоріжжя та область: одна людина загинула та десятки поранених - ОВА

Внаслідок масованих ударів російських військ по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинула одна людина, ще 37 отримали поранення. Протягом доби ворог здійснив майже 400 атак по 16 населених пунктах області. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федоріва.

Деталі

За даними обласної військової адміністрації, по Запоріжжю росіяни завдали 10 ракетних ударів. Також війська рф здійснили 5 авіаційних обстрілів по Комишувасі, Білогір’ю та Малинівці. Плавні та Чарівне накрили вогнем з реактивних систем залпового вогню.

Крім того, ворог випустив 286 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під удар потрапили Запоріжжя, Червонодніпровка, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Васинівка, Мала Токмачка, Чарівне, Преображенка, Новопавлівка та Долинка.

Надійшло 382 повідомлення про пошкодження будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів, обʼєктів критичної та соціальної інфраструктури 

- йдеться у повідомленні.

Артилерію росіяни застосували 88 разів, обстрілюючи Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. Надійшло 382 повідомлення про пошкодження житлових будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів, а також об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. 

Нагадаємо

Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства. 

Станом на 19:00 суботи 30 серпня кількість постраждалих від російської атаки зросла до 34 осіб. 

Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 30.08.25, 07:55 • 67107 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Україна
Запоріжжя