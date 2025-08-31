Окупанти атакували Запоріжжя та область: одна людина загинула та десятки поранених - ОВА
Київ • УНН
Російські війська здійснили майже 400 атак по Запорізькій області, призвівши до загибелі однієї людини та поранення 37. Пошкоджено 382 об'єкти інфраструктури та житлового фонду.
Внаслідок масованих ударів російських військ по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинула одна людина, ще 37 отримали поранення. Протягом доби ворог здійснив майже 400 атак по 16 населених пунктах області. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федоріва.
Деталі
За даними обласної військової адміністрації, по Запоріжжю росіяни завдали 10 ракетних ударів. Також війська рф здійснили 5 авіаційних обстрілів по Комишувасі, Білогір’ю та Малинівці. Плавні та Чарівне накрили вогнем з реактивних систем залпового вогню.
Крім того, ворог випустив 286 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під удар потрапили Запоріжжя, Червонодніпровка, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Васинівка, Мала Токмачка, Чарівне, Преображенка, Новопавлівка та Долинка.
Надійшло 382 повідомлення про пошкодження будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів, обʼєктів критичної та соціальної інфраструктури
Артилерію росіяни застосували 88 разів, обстрілюючи Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. Надійшло 382 повідомлення про пошкодження житлових будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів, а також об’єктів критичної та соціальної інфраструктури.
Нагадаємо
Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства.
Станом на 19:00 суботи 30 серпня кількість постраждалих від російської атаки зросла до 34 осіб.
