Ексклюзив
16:05 • 9204 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 24833 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 53531 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 68742 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 87906 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 239249 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 103002 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 82466 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97200 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 306632 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
До 34 збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки росії на Запоріжжя

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Станом на 19:00 суботи 30 серпня кількість постраждалих від російської атаки на Запоріжжя зросла до 34 осіб. Комунальні служби вже вивезли понад 100 тонн сміття.

До 34 збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки росії на Запоріжжя

Станом на 19:00 суботи до 34 осіб збільшилось число жертв російської атаки на Запоріжжя в ніч на суботу, 30 серпня. Про це інформує секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко, передає УНН.

Станом на зараз вже 34 постраждалих внаслідок масованої атаки

- написала вона у своєму Telegram-каналі 30 серпня о 19:19.

За її словами, роботи з ліквідації продовжуються. Комунальні служби вже вивезли понад 100 тонн сміття.

Нагадаємо

Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства. 

Раніше повідомлялось, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Запоріжжя 30 серпня зросла до 30 осіб. Більшість мають осколкові та різані рани, а також гостру реакцію на стрес.

Зеленський назвав країни, які готові бути майданчиком для перемовин щодо закінчення війни30.08.25, 16:37 • 3024 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Запоріжжя