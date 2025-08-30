До 34 збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки росії на Запоріжжя
Київ • УНН
Станом на 19:00 суботи 30 серпня кількість постраждалих від російської атаки на Запоріжжя зросла до 34 осіб. Комунальні служби вже вивезли понад 100 тонн сміття.
Станом на 19:00 суботи до 34 осіб збільшилось число жертв російської атаки на Запоріжжя в ніч на суботу, 30 серпня. Про це інформує секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко, передає УНН.
Станом на зараз вже 34 постраждалих внаслідок масованої атаки
За її словами, роботи з ліквідації продовжуються. Комунальні служби вже вивезли понад 100 тонн сміття.
Нагадаємо
Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства.
Раніше повідомлялось, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Запоріжжя 30 серпня зросла до 30 осіб. Більшість мають осколкові та різані рани, а також гостру реакцію на стрес.
Зеленський назвав країни, які готові бути майданчиком для перемовин щодо закінчення війни30.08.25, 16:37 • 3024 перегляди