Кількість поранених внаслідок масованої атаки рф на Запоріжжя зросла до 30
Київ • УНН
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Запоріжжя 30 серпня зросла до 30 осіб. Більшість мають осколкові та різані рани, а також гостру реакцію на стрес.
Кількість постраждалих внаслідок ударів по Запоріжжю 30 серпня знову зросла. Поранення отримали 30 осіб. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Вже 30 поранених: постраждалі внаслідок нічної ворожої атаки продовжують звертатися по допомогу медиків
За словами голови Запорізької ОВА, у більшості постраждалих осколкові поранення, різані рани, гостра реакція на стрес.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя пошкоджено 14 багатоквартирних будинків та понад 40 приватних.
Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі внаслідок нічної атаки рф постраждали 28 людей, щонайменше вісім госпіталізовані, включаючи трьох дітей. Рятувальники ліквідували пожежі у двох п'ятиповерхівках, п'яти житлових будинках, СТО та кафе.