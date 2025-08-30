Кількість постраждалих через російський удар у Запоріжжі зросла до 28

$41.260.00
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 39906 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 136544 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 84530 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 93294 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 58160 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 75473 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 71767 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді
30 серпня, 01:23
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО
30 серпня, 02:05
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні
02:50
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків
04:55
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ
06:01
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
29 серпня, 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі

Ексклюзив

29 серпня, 12:17
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 136546 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
29 серпня, 05:00
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іван Федоров
Андрій Єрмак
Сі Цзіньпін
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Державний кордон України
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
MIM-104 Patriot
Свіфт
Falcon 9

Кількість постраждалих через російський удар у Запоріжжі зросла до 28

Київ • УНН

 • 164 перегляди

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки рф постраждали 28 людей, щонайменше вісім госпіталізовані, включаючи трьох дітей. Рятувальники ліквідували пожежі у двох п'ятиповерхівках, п'яти житлових будинках, СТО та кафе.

Кількість постраждалих через російський удар у Запоріжжі зросла до 28

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки рф уже 28 людей постраждали, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іва Федоров у Telegram, пише УНН.

Люди продовжують звертатись за допомогою до лікарів. На зараз 28 поранених

- написав Федоров.

За даними ДСНС, щонайменше вісім людей госпіталізовані - серед них троє дітей: 9-річний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина. Підрозділи ДСНС врятували 6 людей, з них одна дитина. 

Рятувальники приборкали пожежі у квартирах на третіх поверхах двох житлових п’ятиповерхівках, площею 230 кв. м. А також загоряння 5 житлових будинків, станції технічного обслуговування й кафе, загальною площею 550 кв. м.

Психологи ДСНС надали допомогу 26 громадянам, серед них 3 дітей.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 24 постраждалих та одного загиблого внаслідок атаки рф на Запоріжжя.

У Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки рф одна людина загинула, серед поранених дитина30.08.25, 06:20 • 2624 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя