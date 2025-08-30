Кількість постраждалих через російський удар у Запоріжжі зросла до 28
Київ • УНН
У Запоріжжі внаслідок нічної атаки рф постраждали 28 людей, щонайменше вісім госпіталізовані, включаючи трьох дітей. Рятувальники ліквідували пожежі у двох п'ятиповерхівках, п'яти житлових будинках, СТО та кафе.
У Запоріжжі внаслідок нічної атаки рф уже 28 людей постраждали, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іва Федоров у Telegram, пише УНН.
Люди продовжують звертатись за допомогою до лікарів. На зараз 28 поранених
За даними ДСНС, щонайменше вісім людей госпіталізовані - серед них троє дітей: 9-річний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина. Підрозділи ДСНС врятували 6 людей, з них одна дитина.
Рятувальники приборкали пожежі у квартирах на третіх поверхах двох житлових п’ятиповерхівках, площею 230 кв. м. А також загоряння 5 житлових будинків, станції технічного обслуговування й кафе, загальною площею 550 кв. м.
Психологи ДСНС надали допомогу 26 громадянам, серед них 3 дітей.
Нагадаємо
Раніше було відомо про 24 постраждалих та одного загиблого внаслідок атаки рф на Запоріжжя.
