Число пострадавших в результате российского удара в Запорожье возросло до 28
Киев • УНН
В Запорожье в результате ночной атаки РФ пострадали 28 человек, по меньшей мере восемь госпитализированы, включая троих детей. Спасатели ликвидировали пожары в двух пятиэтажках, пяти жилых домах, СТО и кафе.
В Запорожье в результате ночной атаки рф уже 28 человек пострадали, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Люди продолжают обращаться за помощью к врачам. На данный момент 28 раненых
По данным ГСЧС, по меньшей мере восемь человек госпитализированы – среди них трое детей: 9-летний и 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Подразделения ГСЧС спасли 6 человек, из них один ребенок.
Спасатели потушили пожары в квартирах на третьих этажах двух жилых пятиэтажек, площадью 230 кв. м. А также возгорание 5 жилых домов, станции технического обслуживания и кафе, общей площадью 550 кв. м.
Психологи ГСЧС оказали помощь 26 гражданам, среди них 3 детей.
Напомним
Ранее было известно о 24 пострадавших и одном погибшем в результате атаки рф на Запорожье.
