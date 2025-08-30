В Запорожье в результате комбинированной атаки РФ один человек погиб, среди раненых ребенок

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 32443 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 140329 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 123569 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 76017 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 86572 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 55657 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 110057 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 73959 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 70137 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 163943 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
65%
750мм
Популярные новости
Силы беспилотных систем за сутки поразили 818 уникальных целей: кто в списке Photo29 августа, 18:04 • 4560 просмотра
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершенаPhoto29 августа, 19:38 • 9298 просмотра
Россия меняет военную тактику: отказ от бронетехники и ставка на штурмовые группы - ЦПД29 августа, 20:33 • 4826 просмотра
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде01:23 • 4442 просмотра
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО02:05 • 5872 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 101749 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 106877 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 140309 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 123563 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 110053 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Иван Федоров
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Запорожье
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 37101 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 173602 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 201303 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 202048 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 186856 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Фокс Ньюс
«Калибр» (семейство ракет)
СВИФТ

В Запорожье в результате комбинированной атаки РФ один человек погиб, среди раненых ребенок

Киев • УНН

 • 352 просмотра

В Запорожье в результате ночной атаки 30 августа погиб один человек, шестеро спасены. Зафиксированы попадания в два пятиэтажных и пять частных жилых дома, возникли пожары.

В Запорожье в результате комбинированной атаки РФ один человек погиб, среди раненых ребенок

В Запорожье в результате вражеской атаки в ночь на 30 августа погиб один человек. Спасатели сообщили, что шестерых человек удалось спасти. Попадания зафиксированы в два пятиэтажных и пять частных жилых домов, возникли пожары. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Один человек погиб, шесть - ранены, в том числе, один ребенок

- говорится в сообщении главы Запорожской ОВА.

По данным ГСЧС, попадания зафиксированы в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние сооружения.

На месте работают подразделения ГСЧС, медики и пиротехники. К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы города.

Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале опубликовал видео последствий вражеской атаки, отметив, что Запорожье приходит в себя после ночной атаки.

"Медики продолжают оказывать помощь запорожцам, пострадавшим в результате массированной атаки. российскими ударами разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания кафе, СТО, промышленного предприятия", - добавил он.

Напомним

Ночью 30 августа российская армия нанесла не менее 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.

Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.

Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине30.08.25, 04:50 • 2482 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье