В Запорожье в результате комбинированной атаки РФ один человек погиб, среди раненых ребенок
В Запорожье в результате ночной атаки 30 августа погиб один человек, шестеро спасены. Зафиксированы попадания в два пятиэтажных и пять частных жилых дома, возникли пожары.
В Запорожье в результате вражеской атаки в ночь на 30 августа погиб один человек. Спасатели сообщили, что шестерых человек удалось спасти. Попадания зафиксированы в два пятиэтажных и пять частных жилых домов, возникли пожары. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Один человек погиб, шесть - ранены, в том числе, один ребенок
По данным ГСЧС, попадания зафиксированы в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние сооружения.
На месте работают подразделения ГСЧС, медики и пиротехники. К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы города.
Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале опубликовал видео последствий вражеской атаки, отметив, что Запорожье приходит в себя после ночной атаки.
"Медики продолжают оказывать помощь запорожцам, пострадавшим в результате массированной атаки. российскими ударами разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания кафе, СТО, промышленного предприятия", - добавил он.
Напомним
Ночью 30 августа российская армия нанесла не менее 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.
Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.
