У Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки рф одна людина загинула, серед поранених дитина
Київ • УНН
У Запоріжжі внаслідок нічної атаки 30 серпня загинула одна людина, шістьох врятовано. Зафіксовано влучання у два п'ятиповерхові та п'ять приватних житлових будинків, виникли пожежі.
У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки у ніч проти 30 сепня загинула одна людина. Рятувальники повідомили, що шістьох осіб вдалося врятувати. Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків, виникли пожежі. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Одна людина загинула, шість - поранені, в тому числі, одна дитина
За даними ДСНС, влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди.
На місці працюють підрозділи ДСНС, медики та піротехніки. До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби міста.
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі опублікував відео наслідків ворожої атаки, зазначивши, що Запоріжжя оговтується після нічної атаки.
"Медики продовжують надавати допомогу запоріжцям, постраждалим внаслідок масованої атаки. російськими ударами зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі кафе, СТО, промислового підприємства", - додав він.
Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства.
Міська влада повідомила, що через російські удари на кількох вулицях у Запоріжжі зникло світло.
