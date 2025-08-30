Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя пошкоджено 14 багатоквартирних будинків та понад 40 приватних. Зафіксовано 22 поранених, одна людина загинула.
Унаслідок нічної атаки на Запоріжжя у ніч проти 30 серпня пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і понад 40 приватних. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За його словами, пошкоджені будинки відключені від електро- та газопостачання.
"Комунальники вже розпочали закривати вікна в багатоповерхівках. В усуненні наслідків задіяні фахівці міських комунальних підприємств. Співробітники установ соціального захисту працюють на місцях - приймають заяви від постраждалих запорожців", - зазначив Федоров.
Нагадаємо
Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства.
Внаслідок нічної атаки росіян по Запоріжжю 30 серпня кількість поранених зросла до 22 осіб, включаючи трьох дітей. Зафіксовано влучання у житлові будинки та промислові підприємства, одна людина загинула.
Міська влада повідомила, що через російські удари на кількох вулицях у Запоріжжі зникло світло.
