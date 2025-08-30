$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
29 серпня, 12:17
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя пошкоджено 14 багатоквартирних будинків та понад 40 приватних. Зафіксовано 22 поранених, одна людина загинула.

Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків

Унаслідок нічної атаки на Запоріжжя у ніч проти 30 серпня пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і понад 40 приватних. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, пошкоджені будинки відключені від електро- та газопостачання.

"Комунальники вже розпочали закривати вікна в багатоповерхівках. В усуненні наслідків задіяні фахівці міських комунальних підприємств. Співробітники установ соціального захисту працюють на місцях - приймають заяви від постраждалих запорожців", - зазначив Федоров.

Нагадаємо

Вночі 30 серпня російська армія завдала щонайменше 12 ударів по Запоріжжю, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та промислові підприємства.     

Внаслідок нічної атаки росіян по Запоріжжю 30 серпня кількість поранених зросла до 22 осіб, включаючи трьох дітей. Зафіксовано влучання у житлові будинки та промислові підприємства, одна людина загинула.

Міська влада повідомила, що через російські удари на кількох вулицях у Запоріжжі зникло світло. 

Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні
30.08.25, 04:50

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Іван Федоров
Запоріжжя