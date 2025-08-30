Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 35058 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 147227 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 126975 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 78340 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 88507 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 56394 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 111727 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 74547 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 70818 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 164444 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.5м/с
48%
750мм
Популярные новости
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершенаPhoto29 августа, 19:38 • 10995 просмотра
Россия меняет военную тактику: отказ от бронетехники и ставка на штурмовые группы - ЦПД29 августа, 20:33 • 7472 просмотра
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде01:23 • 7764 просмотра
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО02:05 • 7952 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине02:50 • 8736 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 103133 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 108302 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 147230 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 126977 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 111728 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Иван Федоров
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Запорожье
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 37704 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 174168 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 201839 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 202605 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 187354 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
«Калибр» (семейство ракет)
Старлинк
Фокс Ньюс
СВИФТ

Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов

Киев • УНН

 • 96 просмотра

В результате ночной атаки на Запорожье повреждены 14 многоквартирных домов и более 40 частных. Зафиксировано 22 раненых, один человек погиб.

Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов

В результате ночной атаки на Запорожье в ночь на 30 августа повреждено 14 многоквартирных домов и более 40 частных. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, поврежденные дома отключены от электро- и газоснабжения.

"Коммунальщики уже начали закрывать окна в многоэтажках. В устранении последствий задействованы специалисты городских коммунальных предприятий. Сотрудники учреждений социальной защиты работают на местах - принимают заявления от пострадавших запорожцев", - отметил Федоров.

Напомним

Ночью 30 августа российская армия нанесла по меньшей мере 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.    

В результате ночной атаки россиян по Запорожью 30 августа количество раненых возросло до 22 человек, включая троих детей. Зафиксированы попадания в жилые дома и промышленные предприятия, один человек погиб.

Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.  

Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине30.08.25, 04:50 • 9126 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Иван Федоров
Запорожье