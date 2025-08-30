Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Запорожье повреждены 14 многоквартирных домов и более 40 частных. Зафиксировано 22 раненых, один человек погиб.
В результате ночной атаки на Запорожье в ночь на 30 августа повреждено 14 многоквартирных домов и более 40 частных. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По его словам, поврежденные дома отключены от электро- и газоснабжения.
"Коммунальщики уже начали закрывать окна в многоэтажках. В устранении последствий задействованы специалисты городских коммунальных предприятий. Сотрудники учреждений социальной защиты работают на местах - принимают заявления от пострадавших запорожцев", - отметил Федоров.
Напомним
Ночью 30 августа российская армия нанесла по меньшей мере 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.
В результате ночной атаки россиян по Запорожью 30 августа количество раненых возросло до 22 человек, включая троих детей. Зафиксированы попадания в жилые дома и промышленные предприятия, один человек погиб.
Городские власти сообщили, что из-за российских ударов на нескольких улицах в Запорожье пропал свет.
