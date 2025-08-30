$41.260.00
Число раненых в результате массированной атаки рф на Запорожье возросло до 30

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Число пострадавших в результате ночной атаки рф на Запорожье 30 августа возросло до 30 человек. Большинство имеют осколочные и резаные раны, а также острую реакцию на стресс.

Число раненых в результате массированной атаки рф на Запорожье возросло до 30

Число пострадавших в результате ударов по Запорожью 30 августа снова возросло. Ранения получили 30 человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Уже 30 раненых: пострадавшие в результате ночной вражеской атаки продолжают обращаться за помощью медиков

- говорится в сообщении.

По словам главы Запорожской ОВА, у большинства пострадавших осколочные ранения, резаные раны, острая реакция на стресс.

Напомним

В результате ночной атаки на Запорожье повреждены 14 многоквартирных домов и более 40 частных. 

Ранее сообщалось, что в Запорожье в результате ночной атаки РФ пострадали 28 человек, по меньшей мере восемь госпитализированы, включая троих детей. Спасатели ликвидировали пожары в двух пятиэтажках, пяти жилых домах, СТО и кафе.

Ольга Розгон

Общество Война в Украине
Запорожье