Число раненых в результате массированной атаки рф на Запорожье возросло до 30
Киев • УНН
Число пострадавших в результате ночной атаки рф на Запорожье 30 августа возросло до 30 человек. Большинство имеют осколочные и резаные раны, а также острую реакцию на стресс.
Число пострадавших в результате ударов по Запорожью 30 августа снова возросло. Ранения получили 30 человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Уже 30 раненых: пострадавшие в результате ночной вражеской атаки продолжают обращаться за помощью медиков
По словам главы Запорожской ОВА, у большинства пострадавших осколочные ранения, резаные раны, острая реакция на стресс.
Напомним
В результате ночной атаки на Запорожье повреждены 14 многоквартирных домов и более 40 частных.
Ранее сообщалось, что в Запорожье в результате ночной атаки РФ пострадали 28 человек, по меньшей мере восемь госпитализированы, включая троих детей. Спасатели ликвидировали пожары в двух пятиэтажках, пяти жилых домах, СТО и кафе.