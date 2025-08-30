$41.260.00
Эксклюзив
16:05 • 9256 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 24955 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 53740 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 68955 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 88112 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 239638 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 103105 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 82520 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97221 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 306844 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
До 34 увеличилось количество пострадавших в результате атаки россии на Запорожье

Киев • УНН

 • 104 просмотра

По состоянию на 19:00 субботы 30 августа количество пострадавших от российской атаки на Запорожье возросло до 34 человек. Коммунальные службы уже вывезли более 100 тонн мусора.

До 34 увеличилось количество пострадавших в результате атаки россии на Запорожье

По состоянию на 19:00 субботы до 34 человек увеличилось число жертв российской атаки на Запорожье в ночь на субботу, 30 августа. Об этом информирует секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко, передает УНН.

По состоянию на сейчас уже 34 пострадавших в результате массированной атаки

- написала она в своем Telegram-канале 30 августа в 19:19.

По ее словам, работы по ликвидации продолжаются. Коммунальные службы уже вывезли более 100 тонн мусора.

Напомним

Ночью 30 августа российская армия нанесла по меньшей мере 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье 30 августа возросло до 30 человек. Большинство имеют осколочные и резаные раны, а также острую реакцию на стресс.

Зеленский назвал страны, которые готовы быть площадкой для переговоров по окончании войны30.08.25, 16:37 • 3034 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Запорожье