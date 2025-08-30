До 34 увеличилось количество пострадавших в результате атаки россии на Запорожье
Киев • УНН
По состоянию на 19:00 субботы 30 августа количество пострадавших от российской атаки на Запорожье возросло до 34 человек. Коммунальные службы уже вывезли более 100 тонн мусора.
По состоянию на 19:00 субботы до 34 человек увеличилось число жертв российской атаки на Запорожье в ночь на субботу, 30 августа. Об этом информирует секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко, передает УНН.
По состоянию на сейчас уже 34 пострадавших в результате массированной атаки
По ее словам, работы по ликвидации продолжаются. Коммунальные службы уже вывезли более 100 тонн мусора.
Напомним
Ночью 30 августа российская армия нанесла по меньшей мере 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье 30 августа возросло до 30 человек. Большинство имеют осколочные и резаные раны, а также острую реакцию на стресс.
