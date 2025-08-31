Оккупанты атаковали Запорожье и область: один человек погиб и десятки ранены - ОВА

До 34 увеличилось количество пострадавших в результате атаки россии на Запорожье

До 34 увеличилось количество пострадавших в результате атаки россии на Запорожье 30 августа, 20:05 • 3906 просмотра

В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии 30 августа, 21:25 • 5516 просмотра

Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев 30 августа, 23:20 • 5910 просмотра