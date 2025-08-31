Оккупанты атаковали Запорожье и область: один человек погиб и десятки ранены - ОВА

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 14791 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 38626 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 65772 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 81196 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 99073 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 249384 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 107847 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84340 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98411 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 315015 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
До 34 увеличилось количество пострадавших в результате атаки россии на Запорожье30 августа, 20:05 • 3906 просмотра
В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии30 августа, 21:25 • 5516 просмотра
Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев30 августа, 23:20 • 5910 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным23:45 • 7344 просмотра
Иран ввел ограничения на въезд для россиян00:31 • 2838 просмотра
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto00:56 • 5334 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International02:29 • 4704 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 90543 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 219190 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 222616 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 315016 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 264357 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Львов
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Китай
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 104656 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 237447 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 260931 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 258127 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 238404 просмотра
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Оккупанты атаковали Запорожье и область: один человек погиб и десятки ранены - ОВА

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Российские войска совершили почти 400 атак по Запорожской области, что привело к гибели одного человека и ранению 37. Повреждено 382 объекта инфраструктуры и жилого фонда.

Оккупанты атаковали Запорожье и область: один человек погиб и десятки ранены - ОВА

В результате массированных ударов российских войск по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погиб один человек, еще 37 получили ранения. В течение суток враг совершил почти 400 атак по 16 населенным пунктам области. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

По данным областной военной администрации, по Запорожью россияне нанесли 10 ракетных ударов. Также войска рф совершили 5 авиационных обстрелов по Камышевахе, Белогорью и Малиновке. Плавни и Чаривное накрыли огнем из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, враг выпустил 286 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под удар попали Запорожье, Червоноднепровка, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Васиновка, Малая Токмачка, Чаривное, Преображенка, Новопавловка и Долинка.

Поступило 382 сообщения о повреждении домов, квартир, хозяйственных построек, гаражей, автомобилей, объектов критической и социальной инфраструктуры 

- говорится в сообщении.

Артиллерию россияне применили 88 раз, обстреливая Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное. Поступило 382 сообщения о повреждении жилых домов, квартир, хозяйственных построек, гаражей, автомобилей, а также объектов критической и социальной инфраструктуры. 

Напомним

Ночью 30 августа российская армия нанесла по меньшей мере 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия. 

По состоянию на 19:00 субботы 30 августа количество пострадавших от российской атаки возросло до 34 человек. 

Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов30.08.25, 07:55 • 67104 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Украина
Запорожье