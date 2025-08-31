Оккупанты атаковали Запорожье и область: один человек погиб и десятки ранены - ОВА
Киев • УНН
Российские войска совершили почти 400 атак по Запорожской области, что привело к гибели одного человека и ранению 37. Повреждено 382 объекта инфраструктуры и жилого фонда.
В результате массированных ударов российских войск по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погиб один человек, еще 37 получили ранения. В течение суток враг совершил почти 400 атак по 16 населенным пунктам области. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
По данным областной военной администрации, по Запорожью россияне нанесли 10 ракетных ударов. Также войска рф совершили 5 авиационных обстрелов по Камышевахе, Белогорью и Малиновке. Плавни и Чаривное накрыли огнем из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, враг выпустил 286 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под удар попали Запорожье, Червоноднепровка, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Васиновка, Малая Токмачка, Чаривное, Преображенка, Новопавловка и Долинка.
Поступило 382 сообщения о повреждении домов, квартир, хозяйственных построек, гаражей, автомобилей, объектов критической и социальной инфраструктуры
Артиллерию россияне применили 88 раз, обстреливая Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное. Поступило 382 сообщения о повреждении жилых домов, квартир, хозяйственных построек, гаражей, автомобилей, а также объектов критической и социальной инфраструктуры.
Напомним
Ночью 30 августа российская армия нанесла по меньшей мере 12 ударов по Запорожью, разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и промышленные предприятия.
По состоянию на 19:00 субботы 30 августа количество пострадавших от российской атаки возросло до 34 человек.
