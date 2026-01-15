$43.180.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Івано-Франківщині викрито військових ТЦК, які за гроші переправляли ухилянтів у Румунію

Київ • УНН

 • 114 перегляди

ДБР викрило двох сержантів ТЦК на Івано-Франківщині, які за гроші переправляли чоловіків призовного віку до Румунії. За свої послуги вони брали 8 тисяч доларів та забезпечували безперешкодний проїзд.

На Івано-Франківщині викрито військових ТЦК, які за гроші переправляли ухилянтів у Румунію

Державне бюро розслідувань спільно з СБУ та ДПСУ викрило двох військовослужбовців ТЦК в Івано-Франківській області, які переправляли "ухилянтів" до Румунії. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що схема існувала щонайменше з вересня 2025 року. Її організували двоє сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування в Івано-Франківській області.

Через посередників сержанти підшукували чоловіків призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації та виїхати з України. Фігуранти встигли через свою схему переправити за кордон щонайменше 10 осіб.

За свої "послуги" сержанти брали доволі великі гроші: в одному з епізодів встановлено, що за 8 тисяч доларів вони пообіцяли особисто та на службовому автомобілі відвезти 44-річного "клієнта" до кордону з Румунією.

В список "послуг" входили безперешкодний проїзд через блокпости, інструкції щодо маршруту пересування та поведінки, а також подальших дій. Після прибуття на кордон чоловік, одягнутий в термокостюм, мав у темну пору доби самостійно подолати Прут.

Обох військових затримали та оголосили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України - "Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб із корисливих мотивів".

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави", - додали в ДБР.

Ольга Розгон

