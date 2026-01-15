В Ивано-Франковской области разоблачены военные ТЦК, которые за деньги переправляли уклонистов в Румынию

Государственное бюро расследований совместно с СБУ и ГПСУ разоблачило двух военнослужащих ТЦК в Ивано-Франковской области, которые переправляли «уклонистов» в Румынию. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что схема существовала как минимум с сентября 2025 года. Ее организовали двое сержантов одного из районных территориальных центров комплектования в Ивано-Франковской области.

Через посредников сержанты подыскивали мужчин призывного возраста, которые стремились избежать мобилизации и выехать из Украины. Фигуранты успели через свою схему переправить за границу как минимум 10 человек.

За свои «услуги» сержанты брали довольно большие деньги: в одном из эпизодов установлено, что за 8 тысяч долларов они пообещали лично и на служебном автомобиле отвезти 44-летнего «клиента» к границе с Румынией.

В список «услуг» входили беспрепятственный проезд через блокпосты, инструкции по маршруту передвижения и поведению, а также дальнейшим действиям. После прибытия на границу мужчина, одетый в термокостюм, должен был в темное время суток самостоятельно преодолеть Прут.

Обоих военных задержали и объявили им о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины - «Организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная группой лиц из корыстных побуждений».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога», - добавили в ГБР.

Военнослужащий с сообщником через Тису нелегально переправляли мужчин за границу: их задержали