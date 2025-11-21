Военнослужащий с сообщником через Тису нелегально переправляли мужчин за границу: их задержали
Киев • УНН
На Закарпатье правоохранители разоблачили военнослужащего и его сообщника, которые "бизнесовали" на незаконной переправке военнообязанных за границу, беря с них по 3 тысячи долларов с каждого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Подробности
По данным следствия, подозреваемые организовали схему побега для военнообязанных. Они назначали место и время переправки, собирали деньги и обеспечивали ночной переход на лодке через Тису. Сообщников задержали при попытке переправить троих мужчин.
Под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Прокуроры обратились в суд по избранию меры пресечения – содержание под стражей
За организацию такого "бизнеса" подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним
Пограничники спасли мужчину, который пытался нелегально пересечь границу через реку Тиса, не умея плавать. Нарушителя, которого течением отнесло на 50 метров, нашли замерзшего с порезанными руками.