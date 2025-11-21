Військовослужбовець зі спільником через Тису нелегально переправляли чоловіків за кордон: їх затримали
Київ • УНН
На Закарпатті викрито військовослужбовця та його спільника, які організували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Вони брали по 3 тисячі доларів з кожного, забезпечуючи нічний перехід човном через Тису.
Деталі
За даними слідства, підозрювані організували схему втечі для військовозобов’язаних. Вони призначали місце і час переправлення, збирали гроші та забезпечували нічний перехід човном через Тису. Спільників затримали під час спроби переправити трьох чоловіків.
За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Прокурори звернулися до суду щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою
За організацію такого "бізнесу" підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо
Прикордонники врятували чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон через річку Тиса, не вміючи плавати. Порушника, якого течією віднесло на 50 метрів, знайшли змерзлого із порізаними руками.