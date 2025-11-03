На Імператорських форумах у центрі Риму обвалилася історична вежа
Київ • УНН
У Римі обвалилася частина середньовічної вежі Торре-дей-Конті під час реконструкції, що фінансувалася Національним планом відновлення Італії. Пожежники врятували чотирьох робітників, одного шукають під завалами.
У центрі Риму на Імператорських форумах стався частковий обвал історичної вежі. Рятувальники шукають під завалами постраждалих, повідомляє видання Euro News, пише УНН.
Деталі
Частина середньовічної вежі Торре-дей-Конті обвалилася в понеділок вранці під час реконструкції поблизу Імператорських форумів. Пожежники врятували чотирьох робітників, а один залишився під завалами.
Вежа, збудована в 1238 році Папою Інокентієм III та розташована поблизу Колізею та Римського форуму в історичному центрі Риму, проходила реставрацію, що фінансувалася Національним планом відновлення та стійкості Італії, коли часткове обвалення сталося близько 11:30.
Римська пожежна бригада направила на місце події три оперативні групи, дві драбини та спеціалізовані підрозділи. Трьох робітників, які опинилися в пастці на вершині вежі, евакуювали через двері за допомогою драбин, а четвертого робітника витягли з конструкції.
Попередні повідомлення вказували на те, що одна людина залишалася під завалами, рятувальні операції тривали.
Доповнення
Внаслідок напливу натовпу в популярному індуїстському храмі на півдні Індії загинуло щонайменше дев'ять людей, а десятки отримали поранення.
Лобове зіткнення двох автобусів в Уганді обірвало життя 46 людей. За словами поліції, трагедія сталася під час обгону автобусами іншого транспорту.