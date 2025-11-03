На Императорских форумах в центре Рима обрушилась историческая башня
В Риме обрушилась часть средневековой башни Торре-дей-Конти во время реконструкции, финансируемой Национальным планом восстановления Италии. Пожарные спасли четырех рабочих, одного ищут под завалами.
В центре Рима на Императорских форумах произошло частичное обрушение исторической башни. Спасатели ищут под завалами пострадавших, сообщает издание Euro News, пишет УНН.
Подробности
Часть средневековой башни Торре-деи-Конти обрушилась в понедельник утром во время реконструкции вблизи Императорских форумов. Пожарные спасли четырех рабочих, а один остался под завалами.
Башня, построенная в 1238 году Папой Иннокентием III и расположенная вблизи Колизея и Римского форума в историческом центре Рима, проходила реставрацию, финансируемую Национальным планом восстановления и устойчивости Италии, когда частичное обрушение произошло около 11:30.
Римская пожарная бригада направила на место происшествия три оперативные группы, две лестницы и специализированные подразделения. Трех рабочих, оказавшихся в ловушке на вершине башни, эвакуировали через дверь с помощью лестниц, а четвертого рабочего извлекли из конструкции.
Предварительные сообщения указывали на то, что один человек оставался под завалами, спасательные операции продолжались.
Дополнение
