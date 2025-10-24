На фронті зафіксовано 82 бойових зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Олександрівському напрямках

$41.900.14
Ексклюзив
14:29 • 2604 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 4748 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 18190 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 17346 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 16692 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 25983 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63924 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 26939 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20345 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21954 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 35554 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41580 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 39346 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 42400 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 29533 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 18190 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 19193 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 19802 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63924 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 60659 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Олег Кіпер
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Державний кордон України
Велика Британія
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 124 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 6344 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 21329 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41611 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 30870 перегляди
На фронті зафіксовано 82 бойових зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Олександрівському напрямках

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнення, ворог активно діє на Покровському та Олександрівському напрямках. Українські захисники відбили низку атак, тоді як противник завдав авіаударів та здійснив обстріли.

На фронті зафіксовано 82 бойових зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Олександрівському напрямках

Від початку доби на фронті зафіксовано 82 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському та Олександрівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Одну атаку ворога наразі відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав авіаудару, скинув одну КАБ, здійснив 89 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки, два бойових зіткнення тривають. Від ударів КАБами постраждала громада Харкова.

На Куп’янському напрямку відбулося три боєзіткнення, окупанти намагалися просуватися у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне та Шандриголове. Сили оборони успішно зупинили чотири спроби просування противника, бої тривають.

На Слов’янському напрямку ворог намагався прорватися в районах Серебрянки та у бік Дронівки, три атаки відбили наші оборонці.

На Краматорському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в районі Виїмки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник шість разів намагався йти вперед у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 24 атаки.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник 18 разів атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське. На даний час триває два боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. Авіація супротивника завдала ударів бомбами по Нечаївці, Андріївці та Братському.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки ворожих підрозділів поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку три спроби окупантів просунутись в районі Антонівського моста закінчились для них невдачею. Також ворожа авіація завдала авіаударів по Садовому.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

росія за добу втратила 910 військових та 128 одиниць спецтехніки – Генштаб ЗСУ24.10.25, 07:29 • 2830 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Харків