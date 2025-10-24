На фронте зафиксировано 82 боевых столкновения: враг активно действует на Покровском и Александровском направлениях

$41.900.14
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 3024 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 17090 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 16677 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 16175 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 25828 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63394 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 26895 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 20311 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21934 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Популярные новости
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье24 октября, 07:11 • 34874 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 40640 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога24 октября, 07:48 • 38594 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить24 октября, 07:50 • 41674 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo09:56 • 28767 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 17090 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 18727 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 19374 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63394 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 60241 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 5838 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 21099 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 40938 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 30689 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 34673 просмотра
На фронте зафиксировано 82 боевых столкновения: враг активно действует на Покровском и Александровском направлениях

Киев • УНН

 • 850 просмотра

С начала суток на фронте произошло 82 боевых столкновения, враг активно действует на Покровском и Александровском направлениях. Украинские защитники отбили ряд атак, тогда как противник нанес авиаудары и совершил обстрелы.

На фронте зафиксировано 82 боевых столкновения: враг активно действует на Покровском и Александровском направлениях

С начала суток на фронте зафиксировано 82 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском и Александровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Одну атаку врага сейчас отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес авиаудар, сбросил одну КАБ, совершил 89 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки, два боевых столкновения продолжаются. От ударов КАБами пострадала община Харькова.

На Купянском направлении произошло три боестолкновения, оккупанты пытались продвигаться в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное и Шандриголово. Силы обороны успешно остановили четыре попытки продвижения противника, бои продолжаются.

На Славянском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки и в сторону Дроновки, три атаки отбили наши защитники.

На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Выемки, получил отпор.

На Константиновском направлении сегодня захватчик шесть раз пытался идти вперед в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Предтечино.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Орехово и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки.

Сегодня на Александровском направлении противник 18 раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филиа, Александроград, Сосновка, Новогригоровка, Вербовое, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. Авиация противника нанесла удары бомбами по Нечаевке, Андреевке и Братскому.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки вражеских подразделений вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении три попытки оккупантов продвинуться в районе Антоновского моста закончились для них неудачей. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Садовому.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

