С начала суток на фронте зафиксировано 82 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском и Александровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Одну атаку врага сейчас отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес авиаудар, сбросил одну КАБ, совершил 89 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки, два боевых столкновения продолжаются. От ударов КАБами пострадала община Харькова.

На Купянском направлении произошло три боестолкновения, оккупанты пытались продвигаться в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное и Шандриголово. Силы обороны успешно остановили четыре попытки продвижения противника, бои продолжаются.

На Славянском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки и в сторону Дроновки, три атаки отбили наши защитники.

На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Выемки, получил отпор.

На Константиновском направлении сегодня захватчик шесть раз пытался идти вперед в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Предтечино.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Орехово и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки.

Сегодня на Александровском направлении противник 18 раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филиа, Александроград, Сосновка, Новогригоровка, Вербовое, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. Авиация противника нанесла удары бомбами по Нечаевке, Андреевке и Братскому.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки вражеских подразделений вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении три попытки оккупантов продвинуться в районе Антоновского моста закончились для них неудачей. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Садовому.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

