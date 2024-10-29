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На фронті за добу 149 боїв: третина атак на Курахівському напрямку

Київ • УНН

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Окупанти здійснили 93 авіаудари та понад 4800 обстрілів. Найгарячіше було на Курахівському напрямку, де ворог 48 разів намагався прорвати оборону.

На фронті за добу 149 боїв: третина атак на Курахівському напрямку

149 боїв сталося на фронті за минулу добу, найгарячіше - на Курахівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 29 жовтня, пише УНН.

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Понад третина з них припадає на Курахівський напрямок

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 93 авіаударів, зокрема скинув 67 КАБів. Окрім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 148 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більше 1600 дронів-камікадзе.

За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони, як повідомляється, завдали одного удару по району зосередження особового складу і ОВТ противника, пункту управління, складу боєприпасів, трьом РЛС та три удари по інших важливих об’єктах.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, така:

На Харківському напрямку відбулося чотири ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець три спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

Один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де окупанти 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 12 спроб захопити наші позиції неподалік Богоявленки та Новоукраїнки Донецької області.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили дві безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. Також активних наступальних дій противник не проводив на Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

"Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіаційних бомб", - зазначили у Генштабі.

Як повідомили у Генштабі, наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області рф.

Ще плюс 1360 окупантів, 45 артсистем і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога29.10.24, 07:59 • 17485 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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