На фронте за сутки 149 боев: треть атак на Кураховском направлении

149 боев произошло на фронте за минувшие сутки, горячее всего - на Кураховском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 29 октября, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Более трети из них приходится на Кураховское направление - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 93 авиаударов, в частности сбросил 67 КАБов. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 148 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1600 дронов-камикадзе.

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, нанесли один удар по району сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункту управления, складу боеприпасов, трем РЛС и три удара по другим важным объектам.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении произошло четыре инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 13. Силы обороны отражали атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет три попытки противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ступочек Донецкой области.

Один раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отражали 31 атаку в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Зоряного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки, где оккупанты 48 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник совершил 12 попыток захватить наши позиции неподалеку Богоявленки и Новоукраинки Донецкой области.

На Приднепровском направлении оккупанты осуществили два безуспешных наступательных действия. Понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено. Также активных наступательных действий противник не проводил на Сиверском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиационных бомб", - отметили в Генштабе.

Как сообщили в Генштабе, наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области рф.

Еще плюс 1360 оккупантов, 45 артсистем и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага