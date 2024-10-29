Еще плюс 1360 оккупантов, 45 артсистем и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1360 российских оккупантов и уничтожили значительное количество военной техники. Среди потерь врага - 9 танков, 45 артсистем и 72 БПЛА.
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1360 оккупантов, 45 вражеских артсистем и 9 танков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 692 080 (+1360) человек,
- танков - 9129 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 18 404 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 19 917 (+45) ед,
- РСЗО - 1241 (+1) ед,
- средства ППО - 984 (+0) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 939 (+72),
- крылатые ракеты - 2625 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 749 (+89) ед,
- специальная техника - 3566 (+10) ед.
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