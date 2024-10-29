Еще плюс 1360 оккупантов, 45 артсистем и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1360 оккупантов, 45 вражеских артсистем и 9 танков. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 692 080 (+1360) человек,

танков - 9129 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 18 404 (+9) ед,

артиллерийских систем - 19 917 (+45) ед,

РСЗО - 1241 (+1) ед,

средства ППО - 984 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 939 (+72),

крылатые ракеты - 2625 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 27 749 (+89) ед,

специальная техника - 3566 (+10) ед.

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