россия потеряла около 40 тысяч военнослужащих ранеными и погибшими на фронте в Украине за октябрь. Это стало результатом интенсивных штурмов с их стороны. Об этом сообщает командующий Центра военной разведки Эстонии Янек Кессельманн, передает ERR, пишет УНН.

Детали

По его словам, россия продвинулась недалеко от города Часов Яр и на лиманском направлении в Донецкой области. Однако это продвижение стало возможным только из-за массированных бомбардировок с применением планировочных бомб, дронов-камикадзе и дальнобойных средств поражения.

Этого эффекта достигают благодаря так называемым мясным штурмам, во время которых Россия цинично тратит свой личный состав. Потери у России достаточно большие. В этом месяце, похоже, Россия несет одни из самых больших потерь. По нашим оценкам, за месяц противник потеряет около 40 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми,