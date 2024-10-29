Разведка Эстонии: потери россиян в октябре одни из самых больших
Киев • УНН
По данным эстонской разведки, рф потеряла около 40 тысяч военных в октябре из-за интенсивных штурмов. Продвижение оккупантов возле Часового Яра достигнуто массированными бомбардировками и «мясными штурмами».
россия потеряла около 40 тысяч военнослужащих ранеными и погибшими на фронте в Украине за октябрь. Это стало результатом интенсивных штурмов с их стороны. Об этом сообщает командующий Центра военной разведки Эстонии Янек Кессельманн, передает ERR, пишет УНН.
Детали
По его словам, россия продвинулась недалеко от города Часов Яр и на лиманском направлении в Донецкой области. Однако это продвижение стало возможным только из-за массированных бомбардировок с применением планировочных бомб, дронов-камикадзе и дальнобойных средств поражения.
Этого эффекта достигают благодаря так называемым мясным штурмам, во время которых Россия цинично тратит свой личный состав. Потери у России достаточно большие. В этом месяце, похоже, Россия несет одни из самых больших потерь. По нашим оценкам, за месяц противник потеряет около 40 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми,
Британская разведка сообщает о продвижении россиян в Часовом Яру28 октября 2024, 10:02 • 14226 просмотров