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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британская разведка сообщает о продвижении россиян в Часовом Яру

Киев  •  УНН

10:02 • 800 просмотра

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Российские войска пересекли канал в южной части Часового Яра и приблизились к городу. В центральной и северной частях района канала продолжаются ожесточенные бои.

Российские войска продвинулись в городе Часов Яр Донецкой области, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

По данным британской разведки, армия рф, по всей вероятности, пересекла канал в южной части Часова Яра и приблизились к границам города. 

В центральной части района канала российские войска, вероятно, совершили ограниченное продвижение на запад от канала в восточную часть Часов Яра. Однако весьма вероятно, что в центральной и северной частях района канала продолжаются ожесточенные бои, и российским силам не удастся закрепиться в этих районах

- говорится в отчете британской разведки.

Как отмечается, с середины июля и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мероприятий, принятых украинскими вооруженными силами.

Дополнение 

За минувшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Противник нанес 91 авиаудар и совершил 4410 обстрелов украинских позиций.

Для активизации наступления в районе города Лимана на Донетчине армия рф бросает в мясные штурмы легкораненых захватчиков.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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