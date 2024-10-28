росія відправляє поранених солдатів на штурм Лимана через значні втрати
Київ • УНН
російські війська намагаються посилити наступ в районі Лиману, перекинувши додаткові штурмові підрозділи. Через значні втрати та деморалізацію, командування примусово відправляє в бій легкопоранених солдатів.
Для активізації наступу в районі міста Лиману на Донеччині армія рф кидають у м’ясні штурми легкопоранених загарбників, повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
Окупаційна армія росії намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман Донецької області. Для цього ворог перекинув у вказану смугу додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків зс рф
Як зазначається, воїни Сил безпеки і оборони завдали нововведеним росіянам серйозних втрат, окремі штурмові групи втратили боєздатність.
За даними ГУР, деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій ― скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів.
Для продовження наступальних дій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань. У м’ясні штурми кидають легкопоранених загарбників
Доповнення
За минулу добу на фронті відбулося 144 бойових зіткнення, найбільше на Курахівському та Покровському напрямках. Противник завдав 91 авіаудар та здійснив 4410 обстрілів українських позицій.