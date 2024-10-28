россия отправляет раненых солдат на штурм Лимана из-за значительных потерь

ukenru
Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 28489 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 147174 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 227802 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 226927 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 169229 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 250747 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 158217 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 153466 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
25 октября 2024, 08:44 • 239234 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 153513 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обстрел Холодногорского района Харькова: что известно о последствиях атаки

Обстрел Холодногорского района Харькова: что известно о последствиях атаки

01:00 • 69340 просмотра
Новые атаки оккупантов по Харьковщине: информация о разрушениях уточняется

Новые атаки оккупантов по Харьковщине: информация о разрушениях уточняется

01:36 • 102265 просмотра
Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

02:54 • 58388 просмотра
Захватчики лишат соцзащиты украинцев без российских паспортов с 2025 года - Сопротивление

Захватчики лишат соцзащиты украинцев без российских паспортов с 2025 года - Сопротивление

03:24 • 100413 просмотра
Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок

Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок

03:51 • 102752 просмотра
публикации
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 227811 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 226935 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 250752 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

25 октября 2024, 08:44 • 239240 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

25 октября 2024, 08:39 • 217109 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

27 октября 2024, 06:02 • 112024 просмотра
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

25 октября 2024, 15:32 • 121794 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

25 октября 2024, 08:13 • 156996 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 128306 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 134412 просмотра
Актуальное
россия отправляет раненых солдат на штурм Лимана из-за значительных потерь

россия отправляет раненых солдат на штурм Лимана из-за значительных потерь

Киев  •  УНН

08:24 • 2285 просмотра

Read in English

российские войска пытаются усилить наступление в районе Лимана, перебросив дополнительные штурмовые подразделения. Из-за значительных потерь и деморализации, командование принудительно отправляет в бой легкораненых солдат.

Для активизации наступления в районе города Лимана в Донецкой области армия рф бросают в мясные штурмы легкораненых захватчиков, сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН

Оккупационная армия россии пытается нарастить темпы наступления в районе города Лиман Донецкой области. Для этого враг перебросил в указанную полосу дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков ссс рф

- говорится в заявлении ГУР.

Как отмечается, воины Сил безопасности и обороны нанесли нововведенным россиянам серьезные потери, отдельные штурмовые группы потеряли боеспособность.

 По данным ГУР, деморализованные российские захватчики отказываются идти в бой - жалуются на отсутствие надежных укрытий от украинских дронов.

 Для продолжения наступательных действий командование оккупационных сил применяет методы давления, принуждения и запугивания. В мясные штурмы бросают легкораненых захватчиков

- отметили в украинской разведке.

Дополнение 

За минувшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Противник нанес 91 авиаудар и совершил 4410 обстрелов украинских позиций.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
laiman-ukrainaЛайман, Украина