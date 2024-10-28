россия отправляет раненых солдат на штурм Лимана из-за значительных потерь
Киев • УНН
российские войска пытаются усилить наступление в районе Лимана, перебросив дополнительные штурмовые подразделения. Из-за значительных потерь и деморализации, командование принудительно отправляет в бой легкораненых солдат.
Для активизации наступления в районе города Лимана в Донецкой области армия рф бросают в мясные штурмы легкораненых захватчиков, сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
Оккупационная армия россии пытается нарастить темпы наступления в районе города Лиман Донецкой области. Для этого враг перебросил в указанную полосу дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков ссс рф
Как отмечается, воины Сил безопасности и обороны нанесли нововведенным россиянам серьезные потери, отдельные штурмовые группы потеряли боеспособность.
По данным ГУР, деморализованные российские захватчики отказываются идти в бой - жалуются на отсутствие надежных укрытий от украинских дронов.
Для продолжения наступательных действий командование оккупационных сил применяет методы давления, принуждения и запугивания. В мясные штурмы бросают легкораненых захватчиков
Дополнение
За минувшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Противник нанес 91 авиаудар и совершил 4410 обстрелов украинских позиций.