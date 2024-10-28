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144 бойових зіткнень на фронті за добу: де були найгарячіші бої

Київ • УНН

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За минулу добу на фронті відбулося 144 бойових зіткнення, найбільше на Курахівському та Покровському напрямках. Противник завдав 91 авіаудар та здійснив 4410 обстрілів українських позицій.

144 бойових зіткнень на фронті за добу: де були найгарячіші бої

На фронті за минулу добу сталося 144 бої, майже половина - на Курахівському, Покровському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 28 жовтня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 91 авіаудар, зокрема, скинув 184 КАБ. Крім цього, здійснив 4410 обстрілів.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони, як вказано, завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили один пункт управління та одну артилерійську систему.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

У районі населеного пунку Вовчанськ на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося чотири ворожих штурми позицій наших захисників.

На Куп’янському напрямку відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.

Ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.

За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. 

"Триває операція у Курській області, за добу агресор здійснив 29 авіаційних ударів, скинув 42 КАБ, завдав 323 артилерійських обстріли", - повідомили у Генштабі.

Як наголосили у Генштабі, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

ЗСУ знищили понад 1600 окупантів за добу: нові втрати росії28.10.24, 07:41 • 17450 переглядiв

Юлія Шрамко

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