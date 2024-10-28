144 боевых столкновения на фронте за сутки: где были самые горячие бои

На фронте за прошедшие сутки произошло 144 боя, почти половина - на Кураховском, Покровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 28 октября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 91 авиаудар, в частности, сбросил 184 КАБ. Кроме этого, совершил 4410 обстрелов.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили один пункт управления и одну артиллерийскую систему.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, за минувшие сутки, произошло четыре вражеских штурма позиций наших защитников.

На Купянском направлении состоялось 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого.

Враг атаковал 16 раз на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Орехово-Васильевки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 37 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки.

При поддержке авиации на Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций неподалеку Новоукраинки и Богоявленки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области, за сутки агрессор совершил 29 авиационных ударов, сбросил 42 КАБ, нанес 323 артиллерийских обстрела", - сообщили в Генштабе.

Как отметили в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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