ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери россии

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 140742 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 209399 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 208744 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 160970 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 236884 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 155477 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 152098 просмотра

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 153113 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери россии

ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери россии

Киев  •  УНН

05:41 • 9069 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за последние сутки - 1680 военных. Также уничтожено 7 танков, 40 БМП и 51 артиллерийская система.

В пределах последних суток агрессор потерял 1680 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 28.10.24:

- Личный состав: 690 720 (+1680).

- Танки: 9120 (+7).

- Бронированные боевые машины: 18395 (+40).

- Артиллерийские системы: 19872  (+51).

- РСЗО: 1240.

- Средства ППО: 984.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17867  (+68).

- Крылатые ракеты: 2625.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 27660 (+100).

- Специальная техника: 3556 (+14).

Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях28 октября 2024, 02:54 • 13573 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина