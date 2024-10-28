ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери россии

В пределах последних суток агрессор потерял 1680 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 28.10.24:

- Личный состав: 690 720 (+1680).

- Танки: 9120 (+7).

- Бронированные боевые машины: 18395 (+40).

- Артиллерийские системы: 19872 (+51).

- РСЗО: 1240.

- Средства ППО: 984.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17867 (+68).

- Крылатые ракеты: 2625.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 27660 (+100).

- Специальная техника: 3556 (+14).

Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях