ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери россии
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за последние сутки - 1680 военных. Также уничтожено 7 танков, 40 БМП и 51 артиллерийская система.
В пределах последних суток агрессор потерял 1680 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 28.10.24:
- Личный состав: 690 720 (+1680).
- Танки: 9120 (+7).
- Бронированные боевые машины: 18395 (+40).
- Артиллерийские системы: 19872 (+51).
- РСЗО: 1240.
- Средства ППО: 984.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17867 (+68).
- Крылатые ракеты: 2625.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 27660 (+100).
- Специальная техника: 3556 (+14).
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