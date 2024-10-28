Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях
Киев • УНН
За сутки произошло 142 боевых столкновения, самые ожесточенные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях. Противник был особенно активен также на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях.
На фронте происходило 142 боестолкновения. Самой горячей осталась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также противник был активен на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях. Об этом сообщает Генштаб, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении оккупанты дважды били неподалеку Волчанска.
На Купянском направлении террористы 20 раз пытался продвинуться к возле Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.
На Краматорском направлении противник реализовал четыре штурма вблизи Орехово-Васильевки и Предтечино.
На Торецком направлении ВСУ отбили 5 атак противника вблизи Торецка, Щербиновки и Нью-Йорка.
На Покровском направлении захватчик раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.
На Кураховском направлении агрессор 36 раз атаковал в районе Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки.
На Времовском направлении Защитники отбили 5 атак противника у Новоукраинки и Богоявленки.
На Приднепровском направлении террористы реализовали три неудачных штурма позиций ВСУ.
159 боевых столкновений на фронте: враг продолжает быть активным на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб26 октября 2024, 19:41 • 29995 просмотров