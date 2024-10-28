Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 136812 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
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Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 197814 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 155114 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 228715 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 153754 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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24 октября 2024, 12:10 • 153094 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: на фронте происходило 142 боестолкновения, самые горячие бои были на Покровском и Кураховском направлениях

Киев  •  УНН

02:54 • 2622 просмотра

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За сутки произошло 142 боевых столкновения, самые ожесточенные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях. Противник был особенно активен также на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях.

На фронте происходило 142 боестолкновения. Самой горячей осталась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также противник был активен на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях. Об этом сообщает Генштаб, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении оккупанты дважды били неподалеку Волчанска. 

На Купянском направлении террористы 20 раз пытался продвинуться к возле Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении противник реализовал четыре штурма вблизи Орехово-Васильевки и Предтечино. 

На Торецком направлении ВСУ отбили 5 атак противника вблизи Торецка, Щербиновки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении захватчик раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.

На Кураховском направлении агрессор 36 раз атаковал в районе Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки.

На Времовском направлении Защитники отбили 5 атак противника у Новоукраинки и Богоявленки.

На Приднепровском направлении террористы реализовали три неудачных штурма позиций ВСУ.

159 боевых столкновений на фронте: враг продолжает быть активным на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб26 октября 2024, 19:41 • 29995 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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