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Генштаб: на фронті точилося 142 боєзіткнення, найгарячіші бої були на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 103220 перегляди

За добу відбулося 142 бойових зіткнення, найзапекліші бої точилися на Покровському та Курахівському напрямках. Противник був особливо активний також на Куп'янському, Лиманському та Времівському напрямках.

Генштаб: на фронті точилося 142 боєзіткнення, найгарячіші бої були на Покровському та Курахівському напрямках

На фронті точилося 142 боєзіткнення. Найгарячішою залишилася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також противник був активний на Куп’янському, Лиманському та Времівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку окупанти двічі били неподалік Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку терористи 20 разів намагався просунутися до біля Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів у районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку супротивник реалізував чотири штурми поблизу Оріхово-Василівки та Предтечиного. 

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника поблизу Торецька, Щербинівки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку загарбник разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.

На Курахівському напрямку агресор 36 разів атакував у районі Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.

На Времівському напрямку Захисники відбили 5 атак супротивника біля Новоукраїнки та Богоявленки.

На Придніпровському напрямку терористи реалізували три невдалі штурми позицій ЗСУ.

159 бойових зіткнень на фронті: ворог продовжує бути активним на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб26.10.24, 22:41 • 31165 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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