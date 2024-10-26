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159 бойових зіткнень на фронті: ворог продовжує бути активним на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 31165 перегляди

За добу відбулося 159 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках - по 40 атак. На даний момент триває 19 ворожих атак на різних ділянках фронту.

159 бойових зіткнень на фронті: ворог продовжує бути активним на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб

На передовій відбулося 159 боєзіткнень. Ворог продовжує інтенсивно атакувати на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 7 ворожих атак у районах Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку окупанти 13 разів штурмували поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки,, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Дві атаки досі триває.

На Лиманському напрямку 18 разів терористи атакували в напрямку населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни, Торське, Зарічне, Серебрянка та Григорівка. Нині триває одне боєзіткнення поблизу Серебрянки.

На Сіверському напрямку супротивник двічі бив в районі Білогорівки, успіху не мали.

На Торецькому напрямку агресор 9 разів намагався штурмувати в районах населених пунктів Щербинівка та Торецьк. На даний момент триває 5 атак ще триває.

На Покровському напрямку  ворожі сили здійснили 40 наступальних дій, де найбільша активність зберігалася в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селидового. Зараз точиться чотири боєзіткнення.

На Курахівському напрямку нині відбулося 40 бойових зіткнень. Загарбники бажав просунутися в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка. На цей час доби 7 атак досі тривають.

На Времівському напрямку окупанти здійснили один безуспішний штурм у районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку Захисники відбили одну атаку поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ЗСУ 5 разів відбивали агресію загарбників.

Генштаб: 187 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку25.10.24, 08:33 • 17249 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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