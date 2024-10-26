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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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159 боевых столкновений на фронте: враг продолжает быть активным на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

159 боевых столкновений на фронте: враг продолжает быть активным на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

19:41 • 5856 просмотра

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За сутки произошло 159 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях - по 40 атак. На данный момент продолжается 19 вражеских атак на разных участках фронта.

На передовой произошло 159 боестолкновений. Враг продолжает интенсивно атаковать на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении ВСУ отбили 7 вражеских атак в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении оккупанты 13 раз штурмовали вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки,, Загрызово, Вишневого, Берестового и Першотравневого. Две атаки до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении 18 раз террористы атаковали в направлении населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны, Торское, Заречное, Серебрянка и Григорьевка. Сейчас продолжается одно боестолкновение вблизи Серебрянки.

На Северском направлении противник дважды бил в районе Белогоровки, успеха не имели.

На Торецком направлении агрессор 9 раз пытался штурмовать в районах населенных пунктов Щербиновка и Торецк. На данный момент продолжается 5 атак еще продолжается.

На Покровском направлении  вражеские силы совершили 40 наступательных действий, где наибольшая активность сохранялась в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Красного Яра, Николаевки и Селидово. Сейчас идет четыре боестолкновения.

На Кураховском направлении в настоящее время произошло 40 боевых столкновений. Захватчики желали продвинуться в районах населенных пунктов Измайловка, Степановка, Новодмитровка, Новоселидовка, Острое, Дальнее, Антоновка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка. На данный момент суток 7 атак до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении оккупанты совершили один безуспешный штурм в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении Защитники отбили одну атаку вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении ВСУ 5 раз отражали агрессию захватчиков.

Генштаб: 187 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении25 октября 2024, 05:33 • 16068 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война