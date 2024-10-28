ЗСУ знищили понад 1600 окупантів за добу: нові втрати росії
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за останню добу - 1680 військових. Також знищено 7 танків, 40 БМП та 51 артилерійську систему.
У межах останньої доби агресор втратив 1680 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 28.10.24:
- Особовий склад: 690 720 (+1680).
- Танки: 9120 (+7).
- Броньовані бойові машини: 18395 (+40).
- Артилерійські системи: 19872 (+51).
- РСЗВ: 1240.
- Засоби ППО: 984.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 329.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 17867 (+68).
- Крилаті ракети: 2625.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 27660 (+100).
- Спеціальна техніка: 3556 (+14).
Генштаб: на фронті точилося 142 боєзіткнення, найгарячіші бої були на Покровському та Курахівському напрямках28.10.24, 04:54 • 103220 переглядiв