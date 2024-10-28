Британська розвідка повідомляє про просування росіян у Часовому Ярі
Київ • УНН
Російські війська перетнули канал у південній частині Часового Яру та наблизилися до міста. У центральній і північній частинах району каналу тривають запеклі бої.
Російські війська просунулися у місті Часів Яр Донецької області, йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.
Деталі
За даними британської розвідки, армія рф, цілком ймовірно, перетнула канал у південній частині Часова Яру і наблизилися до кордонів міста.
У центральній частині району каналу російські війська, ймовірно, здійснили обмежене просування на захід від каналу в східну частину Часів Яру. Однак досить імовірно, що в центральній і північній частинах району каналу тривають запеклі бої, і російським силам не вдасться закріпитися в цих районах
Як зазначається, з середини липня і до недавнього часу російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті українськими збройними силами.
Доповнення
За минулу добу на фронті відбулося 144 бойових зіткнення, найбільше на Курахівському та Покровському напрямках. Противник завдав 91 авіаудар та здійснив 4410 обстрілів українських позицій.
Для активізації наступу в районі міста Лиману на Донеччині армія рф кидають у м’ясні штурми легкопоранених загарбників.