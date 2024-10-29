Розвідка Естонії: втрати росіян у жовтні одні з найбільших
Київ • УНН
За даними естонської розвідки, рф втратила близько 40 тисяч військових у жовтні через інтенсивні штурми. Просування окупантів біля Часового Яру досягнуто масованими бомбардуваннями та "м'ясними штурмами".
росія втратила близько 40 тисяч військовослужбовців пораненими та загиблими на фронті в Україні за жовтень. Це стало результатом інтенсивних штурмів з їхнього боку. Про це повідомляє командувач Центру військової розвідки Естонії Янек Кессельманн, передає ERR, пише УНН.
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За його словами, росія просунулася неподалік міста Часів Яр і на лиманському напрямку в Донецькій області. Однак це просування стало можливим лише через масовані бомбардування із застосуванням планерувальних бомб, дронів-камікадзе та далекобійних засобів ураження.
Цього ефекту досягають завдяки так званим м'ясним штурмам, під час яких Росія цинічно витрачає свій особовий склад. Втрати у Росії досить великі. Цього місяця, схоже, Росія зазнає одні з найбільших втрат. За нашими оцінками, за місяць противник втратить приблизно 40 тисяч військовослужбовців пораненими й убитими,
Британська розвідка повідомляє про просування росіян у Часовому Ярі28.10.24, 12:02 • 16199 переглядiв