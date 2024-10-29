Ще плюс 1360 окупантів, 45 артсистем і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1360 російських окупантів та знищили значну кількість військової техніки. Серед втрат ворога - 9 танків, 45 артсистем та 72 БПЛА.
За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1360 окупантів, 45 ворожих артсистем і 9 танків. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 692 080 (+1360) осіб,
- танків ‒ 9129 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 404 (+9) од,
- артилерійських систем – 19 917 (+45) од,
- РСЗВ – 1241 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 939 (+72),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 749 (+89) од,
- спеціальна техніка ‒ 3566 (+10) од.
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