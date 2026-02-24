На фронті вже зафіксовано 50 атак, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

$43.300.02
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 8738 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 8314 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 23533 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 19395 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18164 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 17861 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16564 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22685 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40899 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
Публікації
Ексклюзиви
Четверта річниця повномасштабної агресії рф: Україна продовжує боротьбуPhoto24 лютого, 05:15
РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"24 лютого, 05:31
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo09:17
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:55
Ексклюзив
12:55 • 8702 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
09:05
Ексклюзив
09:05 • 23516 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:20
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 63984 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
23 лютого, 13:02
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 67145 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24
На фронті вже зафіксовано 50 атак, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Від початку доби зафіксовано 50 атак агресора. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

На фронті вже зафіксовано 50 атак, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 50. Ворог активно діє на трьох напрямках - Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Волфине, Яструбщина, Кучерівка, Рижівка, Нововасилівка, Ходине та Товстодубове 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, сім з яких – із застосуванням РСЗВ. На цьому напрямку відбулося 5 боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населеного пункту Вільча. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед, в районі Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік Шийківки, Дробишевого та Ставків. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Дронівки. Дві з трьох атак тривають.

На Краматорському напрямку агресор атакував один раз.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій, поблизу Костянтинівки, Берестка, Плещіївки та Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке та Філія. Три боєзіткнення іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав, у бік Тернового та Нового Запоріжжя. Райони Гаврилівки та Писанців зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак, у районі Гуляйполя та у бік Залізничного і Загірного. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Гуляйпільського та Любицького. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували тричі. Боєзіткнення відбувалися в районах Степового, Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не фіксується. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

Мінус 920 окупантів та майже 1700 ворожих дронів: втрати росіян за добу24.02.26, 07:44

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Україна