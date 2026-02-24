На фронті вже зафіксовано 50 атак, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб
Київ • УНН
Від початку доби кількість атак агресора уже становить 50. Ворог активно діє на трьох напрямках - Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Волфине, Яструбщина, Кучерівка, Рижівка, Нововасилівка, Ходине та Товстодубове
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, сім з яких – із застосуванням РСЗВ. На цьому напрямку відбулося 5 боєзіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населеного пункту Вільча. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.
На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед, в районі Глушківки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік Шийківки, Дробишевого та Ставків. Одна штурмова дія триває.
На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Дронівки. Дві з трьох атак тривають.
На Краматорському напрямку агресор атакував один раз.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій, поблизу Костянтинівки, Берестка, Плещіївки та Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке та Філія. Три боєзіткнення іще тривають.
На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав, у бік Тернового та Нового Запоріжжя. Райони Гаврилівки та Писанців зазнали авіаударів.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак, у районі Гуляйполя та у бік Залізничного і Загірного. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Гуляйпільського та Любицького. Три боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку окупанти атакували тричі. Боєзіткнення відбувалися в районах Степового, Степногірська та Плавнів.
На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не фіксується. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.
