Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На фронте уже зафиксировано 50 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

С начала суток зафиксировано 50 атак агрессора. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

На фронте уже зафиксировано 50 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора уже составляет 50. Враг активно действует на трех направлениях - Покровском, Гуляйпольском и Константиновском, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Волфино, Ястребщина, Кучеровка, Рыжевка, Нововасильевка, Ходино и Толстодубово.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых – с применением РСЗО. На этом направлении произошло 5 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенного пункта Вильча. В настоящее время попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед, в районе Глушковки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Шийковки, Дробышево и Ставков. Одно штурмовое действие продолжается.

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Дроновки. Две из трех атак продолжаются.

На Краматорском направлении агрессор атаковал один раз.

На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий, вблизи Константиновки, Берестка, Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое и Филиа. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Александровском направлении враг дважды наступал, в сторону Тернового и Нового Запорожья. Районы Гавриловки и Писанцев подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак, в районе Гуляйполя и в сторону Зализничного и Загорного. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Гуляйпольского и Любицкого. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали трижды. Боестолкновения происходили в районах Степного, Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не фиксируется. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
