На фронте уже зафиксировано 50 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток зафиксировано 50 атак агрессора. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.
С начала суток количество атак агрессора уже составляет 50. Враг активно действует на трех направлениях - Покровском, Гуляйпольском и Константиновском, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Волфино, Ястребщина, Кучеровка, Рыжевка, Нововасильевка, Ходино и Толстодубово.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых – с применением РСЗО. На этом направлении произошло 5 боестолкновений.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенного пункта Вильча. В настоящее время попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.
На Купянском направлении противник дважды шел вперед, в районе Глушковки.
На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Шийковки, Дробышево и Ставков. Одно штурмовое действие продолжается.
На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Дроновки. Две из трех атак продолжаются.
На Краматорском направлении агрессор атаковал один раз.
На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий, вблизи Константиновки, Берестка, Плещеевки и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое и Филиа. Три боестолкновения еще продолжаются.
На Александровском направлении враг дважды наступал, в сторону Тернового и Нового Запорожья. Районы Гавриловки и Писанцев подверглись авиаударам.
На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак, в районе Гуляйполя и в сторону Зализничного и Загорного. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Гуляйпольского и Любицкого. Три боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении оккупанты атаковали трижды. Боестолкновения происходили в районах Степного, Степногорска и Плавней.
На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не фиксируется. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
