На фронті відбулося 56 бойових зіткнень: ворог активно діє на трьох напрямках

$43.170.02
51.030.08
ukenru
13:04 • 4960 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 16823 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 41203 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 23109 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 23678 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 20019 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13751 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13712 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19794 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 30906 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
Популярнi новини
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - ГенштабPhoto5 лютого, 04:49 • 20307 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 25750 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 26823 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 25518 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 16917 перегляди
Публікації
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 41169 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 59029 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 89012 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 89031 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 127554 перегляди
УНН Lite
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 5354 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 12098 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 33341 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 19407 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 19022 перегляди
На фронті відбулося 56 бойових зіткнень: ворог активно діє на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 56 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

На фронті відбулося 56 бойових зіткнень: ворог активно діє на трьох напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Клюси, Хрінівка Чернігівської області; Рогізне, Іскрисківщина, Кучерівка, Кисла Дубина, Студенок, Мишутине Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, 43 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у районі населеного пункту Вовчанськ. 

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Куп’янська, боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та у бік Ставків, Діброви. Одне боєзіткнення у цей час триває. 

На Слов’янському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного. 

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 15 атак.

Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб05.02.26, 11:33 • 23681 перегляд

На Олександрівському напрямку агресор атакував двічі у районі Злагоди та у бік Олександрограда. Одне боєзіткнення на цей час триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Зелена Долина, Левадне, Орли.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак окупантів у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Залізничного, Прилук. Одне боєзіткнення ще триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Барвінівка, Різдвянка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Гірке, Копані, Воздвижівка. 

На Оріхівському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - Генштаб05.02.26, 06:49 • 20418 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сумська область
Чернігівська область
Україна