На фронте произошло 56 боевых столкновений: враг активно действует на трех направлениях

13:04 • 5000 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 16908 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 41336 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 23176 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 23736 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 20043 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 13764 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13713 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19795 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30907 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
Популярные новости
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - ГенштабPhoto5 февраля, 04:49 • 20307 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 25750 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto5 февраля, 05:37 • 26823 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 25518 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 16917 просмотра
публикации
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 41336 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 59095 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 89074 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 89089 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 127612 просмотра
УНН Lite
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 5380 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 12118 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 33383 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 19422 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 19035 просмотра
На фронте произошло 56 боевых столкновений: враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 132 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 56 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте произошло 56 боевых столкновений: враг активно действует на трех направлениях

С начала суток на фронте произошло 56 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Клюсы, Хреновка Черниговской области; Рогизное, Искрисковщина, Кучеровка, Кислая Дубина, Студенок, Мишутино Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил одну попытку наступления, 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе населенного пункта Волчанск. 

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Купянска, боестолкновение сейчас продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставков, Дибровы. Одно боестолкновение в это время продолжается. 

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного. 

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 12 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 21 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиа и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 15 атак.

Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб05.02.26, 11:33 • 23742 просмотра

На Александровском направлении агрессор атаковал дважды в районе Злагоды и в сторону Александрограда. Одно боестолкновение на это время продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Зеленая Долина, Левадное, Орлы.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Прилук. Одно боестолкновение еще продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Барвиновка, Рождественка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Железнодорожное, Чаривное, Горькое, Копани, Воздвиженка. 

На Ореховском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - Генштаб05.02.26, 06:49 • 20473 просмотра

Антонина Туманова

