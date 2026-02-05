На фронте произошло 56 боевых столкновений: враг активно действует на трех направлениях

С начала суток на фронте произошло 56 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Клюсы, Хреновка Черниговской области; Рогизное, Искрисковщина, Кучеровка, Кислая Дубина, Студенок, Мишутино Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил одну попытку наступления, 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Купянска, боестолкновение сейчас продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставков, Дибровы. Одно боестолкновение в это время продолжается.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 12 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 21 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиа и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 15 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал дважды в районе Злагоды и в сторону Александрограда. Одно боестолкновение на это время продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Зеленая Долина, Левадное, Орлы.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Прилук. Одно боестолкновение еще продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Барвиновка, Рождественка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Железнодорожное, Чаривное, Горькое, Копани, Воздвиженка.

На Ореховском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

