На фронті відбулося 46 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ворог атакував 15 разів

Від початку доби на фронті відбулося 46 бойових зіткнень. На Покровському напрямку противник 15 разів намагався просунутися до позицій українських захисників, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Рижівка, Кучерівка, Уланове, Рогізне, Безсалівка Сумської області - йдеться у зведенні Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог чотири рази атакував позиції наших захисників та здійснив 33 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, два з яких з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Обухівки, Колодязного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки загарбників у напрямках Дробишевого та Ставок. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Слов’янському напрямку здійснив одну атаку в районі Ямполя.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку сьогодні противник 15 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у бік Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля. Три атаки досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксованої, резюмували у Генштабі.

На фронті зафіксовано 105 бойових зіткнень: окупанти завдали 92 авіаудари - Генштаб