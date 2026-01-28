На фронті відбулося 46 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ворог атакував 15 разів

$42.960.17
14:19
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм
28 січня, 04:47
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб
28 січня, 04:58
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами
28 січня, 05:44
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти
28 січня, 06:22
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
28 січня, 07:00
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами
10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
28 січня, 07:00
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Коли і як передавати показання лічильників
27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Віталій Кличко
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Одеська область
Харківська область
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу
27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту
27 січня, 17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України
27 січня, 15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик
27 січня, 11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско
26 січня, 17:14
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

На фронті відбулося 46 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ворог атакував 15 разів

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 46 бойових зіткнень. На Покровському напрямку противник 15 разів намагався просунутися до позицій українських захисників.

На фронті відбулося 46 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ворог атакував 15 разів

Від початку доби на фронті відбулося 46 бойових зіткнень. На Покровському напрямку противник 15 разів намагався просунутися до позицій українських захисників, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Рижівка, Кучерівка, Уланове, Рогізне, Безсалівка Сумської області 

- йдеться у зведенні Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог чотири рази атакував позиції наших захисників та здійснив 33 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, два з яких з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів  атакував у районах населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Обухівки, Колодязного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки загарбників у напрямках Дробишевого та Ставок. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Слов’янському напрямку здійснив одну атаку в районі Ямполя.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять   наступальних дій поблизу населених пунктів  Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки. 

На Покровському напрямку сьогодні противник 15 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у бік Єгорівки. 

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля. Три атаки досі тривають.  Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксованої, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе